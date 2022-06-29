Aile Hekimleri Yarın İş Bırakacak. Türkiye'deki Tüm Aile Sağlığı Merkezleri İki Gün Kapalı Olacak - Son Dakika
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Aile Hekimleri Yarın İş Bırakacak. Türkiye'deki Tüm Aile Sağlığı Merkezleri İki Gün Kapalı Olacak

29.06.2022 15:14
Aile Hekimleri Yarın İş Bırakacak. Türkiye'deki Tüm Aile Sağlığı Merkezleri İki Gün Kapalı Olacak

Aile hekimleri, "Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yarın ve 1 Temmuz Cuma günü tüm Türkiye'de iş bırakacak. 55 bin kişinin iş bırakacağını ve söz konusu tarihlerde Türkiye genelindeki tüm aile sağlık merkezlerinin kapalı olacağını bildiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer, "Hastanelerde randevu alamama, uzman bulamama gibi sıkıntıların yaşandığı bugünleri büyük kaosa dönüştürmemek için sizi sendikalar ve STK’larla son kez masaya oturmaya davet ediyoruz" dedi.

Aile hekimleri, "Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yarın ve 1 Temmuz Cuma günü tüm Türkiye'de iş bırakacak. 55 bin kişinin iş bırakacağını ve söz konusu tarihlerde Türkiye genelindeki tüm aile sağlık merkezlerinin kapalı olacağını bildiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer, "Hastanelerde randevu alamama, uzman bulamama gibi sıkıntıların yaşandığı bugünleri büyük kaosa dönüştürmemek için sizi sendikalar ve STK'larla son kez masaya oturmaya davet ediyoruz" dedi.

AHESEN Genel Başkanı Gürsel Özer, aile hekimliği sistemini çıkmaza sokan, binlerce aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanının özlük haklarını gasp eden, anayasal haklarını hiçe sayan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin birinci yılında binlerce hekim ve aile sağlığı merkezi çalışanının eylem yapacağını söyledi. Yarın ve 1 Temmuz Cuma günü yapılacak ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eyleme ilişkin açıklama yapar Özer, şunları dile getirdi:

DEFİN İŞLEMLERİ, ADLİ TABİPLİK İŞLERİ BİLE AİLE HEKİMLERİNE VERİLDİ: Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan yönetmelik adeta bir ceza yönetmeliği halini aldı. Asıl görevi koruyucu hekimlik olan Aile Sağlığı Merkezlerine; belediyelerin yapması gereken defin işlemleri, Adli Tıp Kurumu'nun yapması gereken adli tabiplik görevi dahi aile hekimlerine verildi. Dünyanın hiçbir ülkesinde aile hekimliği uygulamasında yeri olmayan, akıl almaz angaryalar (satranç oynayabilir, TV'ye çıkabilir raporu vb…)  Aile hekimlerine verildi. Tıbben karşılığı olmayan rapor isteklerini geri çevirdiğimiz durumlarda fiziksel ve sözlü şiddetle karşılaştık.

BAKAN DİYALOGTAN KAÇTIKÇA ÇÖZÜMÜN DEĞİL, YIKIMIN MİMARI OLACAK: Binlerce sorunun temel çözümünü sunmak üzere bulunduğumuz görüşme taleplerimizin tamamı Sayın Bakan tarafından geri çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından sahanın muhatabı olan tüm sivil toplum kuruluşları yok sayıldı. Geçtiğimiz hafta bakanlığın düzenlediği sözde çözüm toplantısına hiçbir STK temsilcisi davet edilmedi. Bu toplantıda, Aile Sağlığı Merkezlerinin güçlendirilmesine yönelik 10 yıldır uygulanan projenin yeniymiş gibi sunulması ise bizleri hayrete düşürdü. 10 yıldır uygulanmaya çalışılan proje kapsamında öncelik kamu Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımı idi. Yapılmadı! Sendika ve diğer STK'ları muhatap almamasını, özel bir hastane patronu olarak haklı bulabiliriz. Belli ki sayın bakan özel hastanelerde çalışan hekimlerin de sendikalaşmaya başladığından habersiz. Sayın bakanın atladığı en önemli nokta, diyalogdan kaçtıkça çözümün değil, yıkımın mimarı olacağı.

SİZİ SENDİKALAR VE STK'LAR İLE SON KEZ MASAYA OTURMAYA DEVAM EDİYORUZ: Yapılan devasa binalar sağlık sorunlarına şifa olmayacak. Aile Hekimliği uygulamasına yatırım yapmayıp, yapıyormuş gibi davranmak da siyasetin gereği olabilir. Ancak hiçbir siyasi anlayış, halkın sağlığıyla oynamayı kabul etmez. Şehir Hastaneleri tedavi eder… Aile Sağlığı Merkezleri korur… Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezleri daha kapsamlı korur… Söz verdiğiniz binaları yapmadınız. Söz verdiğiniz gibi diyetisyen, pedagog, sosyolog ve uzman hekim ataması yapmadınız. Korumamayı tercih ettiniz. Tüm yapmadıklarınız için sizi aklın, bilimin ve toplum sağlığı bilincinin yoluna davet ediyoruz! 55 bin kişi iş bırakıyor. 30 Haziran - 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de aile sağlığı merkezleri kapalı olacak. Hastanelerde randevu alamama, uzman bulamama gibi sıkıntıların yaşandığı bu günleri büyük kaosa dönüştürmemek için sizi Sendikalar ve Sivil Toplum kuruluşları ile son kez masaya oturmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Yarın İş Bırakacak. Türkiye'deki Tüm Aile Sağlığı Merkezleri İki Gün Kapalı Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile Hekimleri Yarın İş Bırakacak. Türkiye'deki Tüm Aile Sağlığı Merkezleri İki Gün Kapalı Olacak - Son Dakika
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