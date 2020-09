Aile hekimlerindeki yığılmalar bulaş açısından tehlikeli' - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, aile hekimlerindeki grip ve zatürre aşısı için oluşan yığılmaları hem Covid bulaş açısından hem de aşının miktarı ve planlanması açısından tehlikeli bulduğunu söyledi.

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, 2016 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı'nın 'Risk Grubu Aşılama Genelgesi'ni yayımlandığını hatırlattı. Prof. Dr. Aksakal, "O genelgeye atıfta bulunarak zaten aile hekimlerimize konferanslarla ya da eğitimlerle risk gruplarını belirleyip pnömokok aşılarıyla ilgili aşılamaları yapmalarını istemiştik. Bunu çok düzenli yapan hekimlerimiz oldu, daha az düzenli yapanlar oldu; ama bunun dışında da davet edilmesine rağmen aşılamaya gitmeyen risk gruplarımız da oldu. 65 yaş üstü kişiler, 65 yaş altında olup kronik hastalığı olanlar diyabet, hipertansiyon, kronik böbrek hastalıkları, akciğer hastalıkları olan, kalp hastaları olan gruplar bizim için risk gruplarıydı. Bunlardan 2'si, 3'ü bir aradaysa bu çok ciddi şekilde risk grubuydu. 2016 yazından beri de bu kişilerin aşılanmasını istiyorduk" dedi.

'YIĞILMALARI TEHLİKELİ BULUYORUZ'"Aşılar tamamlansın" dedikleri dönemde aile hekimliklerinde yığılmaların oluşmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Aksakal, "Çünkü risk grubunda olduklarını bilen hatta bazen risk grubunda olmayan ya da şimdiye kadar ertelemiş olan kişiler bir an önce gidip bu aşılarını olmak istediler. Bunun iki nedeni var; bir toplumda yanlış bir algı oluştu, bu aşıların koronavirüse karşı koruyacağını düşündüler. Halbuki bu aşının hedefi tamamen farklıdır. Pnömokok etkenine bağlı zatürreyi engeller. İkincisi 'herhangi bir durumda Covid geçirirsek üstüne de bu hastalık binerse madem bu zatürre aşısı öneriliyor bu dönemde yaptırayım' dediler. Her iki durumda da bir yığılma oluştu. Biz bu yığılmaları hem Covid bulaş açısından hem de aşının miktarı ve planlanması açısından tehlikeli buluyoruz. Çünkü oradaki yığılma sırasında Covid kapabilirsiniz ama daha önemlisi bu aşıyı hem çocuklara hem yetişkin risk grubuna yaptığımız için iyi bir planlama yapılması gerekiyor" diye konuştu.Prof. Dr. Aksakal, aile hekimine gelen 25 tane aşıyı aile hekimi direkt 65 yaş üstü popülasyon ve kronik hastalara yaparsa çocuklar için ayrı aşı istemediyse çocuklar için olan aşıdan taviz vermek gerekeceğine dikkat çekerek, "Ama biz aşılamada bebek ve çocuk aşılamasını her zaman en üst sıralamaya koyarız. Ondan sonra diğer risk grubu aşılamaları gelir. O nedenle diğer risk grupları planlama yapılarak aile hekimleri tarafından davet edildiklerinde başvuru yaparlarsa o zaman yeterli miktarlarda aşı istenerek kendilerine de aşı imkanı sunulacak" diye konuştu.'ŞU AN İNFLUENZA AŞISI ÜLKEMİZE GELMİŞ DEĞİL'

Prof. Dr. Aksakal, grip aşısının ise yıllardır 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara hatta Amerika'nın 6 aydan büyük herkese önerdiği her yıl yapılması gereken bir aşı olduğunu ve Covid-19 sürecinde de yeniden gündeme geldiğini ifade eti. Grip aşısında da risk grubunun yine 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aksakal, "Ama bu aşı zaten ekim ayının ikinci yarısında başlayan bir aşıydı. Yeterli miktarda ülkemize gelmesi durumunda da aile hekimleri risk gruplarına reçete edecekler ve bu aşı uygulanmaya başlanacak. Ama şu an influenza aşısı ülkemize gelmiş değil. Ülkemizde influenza aşısı için çocuklara yapılması için bir öneri yok. Ama gebelere, 65 yaş üstünde olanlara, 65 yaş altında olup da kronik hastalığı olanlara zaten yıllardır önerdiğimiz bir aşıydı. Bu risk grubunu değiştirmedik. Aşının ne kadar miktarda geleceği çok önemli. Eğer gerçekten sınırlı miktarda gelirse o zaman sağlıklı yetişkinler yerine gebelerimize, hastalarımıza öncelik vermemiz gerekecek. Bu önceliklendirmenin de Sağlık Bakanlığı tarafından acilen çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.