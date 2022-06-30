Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi - Son Dakika
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Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi

30.06.2022 17:32
Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi

TÜRKİYE'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen aile hekimleri, Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yurt genelinde iş bıraktıklarını açıkladı.

TÜRKİYE'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen aile hekimleri, Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yurt genelinde iş bıraktıklarını açıkladı.

Ankara Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen 300 kişilik grup, geçen yıl bugün yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' şartlarının iyileştirilerek revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bıraktıklarını açıkladı. Grup adına konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Kemal Noyan, aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin arttığını belirterek, "Bizler iş bırakıyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Son 10 yılda hak edişlerimiz yüzde 50'den fazla eridi. Onlarca farklı işi aynı gün içinde yapmamız bekleniyor. Her gün bu ülkenin yetiştirdiği saygıdeğer arkadaşlarımızı yurt dışına uğurluyoruz, her gün koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payının azaldığını görüyoruz. Biz insanı yaşatmak istiyoruz ki devlet yaşasın" dedi.Aile hekimleri, açıklamanın ardından gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

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Aile Hekimleri Bir Kez Daha İş Bıraktı Aile Hekimleri Bir Kez Daha İş Bıraktı Sağlık Çalışanları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da İş Bırakma Eylemi Yapacak Sağlık Çalışanları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da İş Bırakma Eylemi Yapacak
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile hekimlerinden 2 günlük iş bırakma eylemi - Son Dakika

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