Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin "otomatik kod" önerisi - Son Dakika

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin "otomatik kod" önerisi

21.10.2020 15:31
Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, grip aşısı için uygun olan vatandaşların, e-Nabız sayfalarında otomatik bir kod numarası oluşturulmasının, bu numara ile eczaneden temin edilen aşıları yaptırmak için sağlık kurumlarına gitmelerinin çok daha uygun, teması azaltıcı...

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, grip aşısı için uygun olan vatandaşların, e-Nabız sayfalarında otomatik bir kod numarası oluşturulmasının, bu numara ile eczaneden temin edilen aşıları yaptırmak için sağlık kurumlarına gitmelerinin çok daha uygun, teması azaltıcı ve vatandaşı yormayan bir yöntem olacağını belirtti.

İSTAHED Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, 21 Ekim itibarıyla Sağlık Bakanlığının e-Reçete sayfasına bir sekme eklendiği ve grip aşısı olmak için gereken kriterleri sağlayamayan vatandaşlara grip aşısı reçetelense bile onay verilmemeye başlandığı, e-reçete yazılamadığı belirtildi.

Uygulamanın aile sağlığı merkezlerine gereksiz başvuruyu ve bulaş ihtimalini azaltacak nitelikte olmadığı ileri sürülen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Kovid-19 pandemisinin dünya genelinde yarattığı duyarlılık sebebiyle bu yıl influenza (grip) aşısına talebin geçmiş yıllara göre çok daha arttığını biliyoruz. Dolayısıyla aşının belli kriterler dahilinde uygulanması bekleniyordu. Uygulamada da bu kriterlerin hekimlerin reçete yazarken kullandığı e-Reçete sistemine entegre edildiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımız da kendi e-Nabız sayfalarında grip aşısı için kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını görebiliyorlar.

Ne var ki bugün itibarıyla sistemlerimizde gördüğümüz uygulama sadece Bakanlıkça belirlenen aşıya uygunluk kriterlerinin sisteme entegre edilmesinden ibaret. Hekimler hastasının aşı için uygun olup olmadığını ancak karşısına ilgili mesaj çıkınca anlayabiliyor. Dolayısıyla aşı olmak isteyen vatandaşlarımız önce hekimine gidecek, hekim reçete yazacak, e-Reçete sistemi üzerinden reçeteye onay isteyecek, onay gelirse vatandaş eczaneye e-reçetesini götürecek, eczane depodan aşıyı getirtecek, vatandaş aşıyı alıp tekrar hekimine gidecek."

"Grip aşısı için ayrıca reçete yazdırma zorunluluğunun kalmaması daha uygun bir yöntem"

Aşıya uygunluk kriterlerinin hekimler tarafından değil Bakanlıkça belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örneğin, KOAH'lı, kalp yetmezliği olan 85 yaşındaki hastaya 'Sen aşıya uygun değilsin ama maalesef nedenini bilmiyorum.' demek zorunda kalıyoruz. Konuyla ilgili daha önce yaptığımız açıklamada, 'Aşıya ulaşım ve aşı uygulanma algoritmasının kargaşaya ve Kovid-19 bulaşımını artıran temaslara yol açmaması, hekim, eczane ve vatandaş arasında gerginliklere mahal vermeyecek netlikte ve basitlikte olması gerekmektedir.' demiştik. Mevcut uygulama ile bu amaç yeterince hasıl olmamaktadır. Aşı için uygun olan vatandaşların e-Nabız sayfalarında otomatik bir kod numarası oluşturulması ve bu numara ile eczaneden temin ettikleri aşıları yaptırmak için sağlık kurumlarına gitmeleri, böylece grip aşısı uygulaması için ayrıca reçete yazdırma zorunluluğunun kalmaması çok daha uygun ve teması azaltıcı, vatandaşımızı yormayan bir yöntem olacaktır."

Açıklamada, derneğin konuyla ilgili 11 Eylül'de Sağlık Bakanlığına, TİTCK'ye ve SGK'ye yolladığı yazı ile "Risk gruplarındaki kişilerin raporlu ilaçlarda olduğu gibi reçeteye gereksinim olmadan e-Nabız'dan alınacak bir kodla aşılarını eczanelerden temin edebilmeleri, aşılarını yaptırmak için de randevuyla aile hekimlerine başvurmaları" şeklinde düzenleme taleplerini ilettikleri hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada, sağlık personeline yapılacak aşıların öncelikle ve geciktirilmeden dağıtılması gerektiği vurgulandı.

Aile Hekimliği, Yönetim Kurulu, Grip Aşısı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin 'otomatik kod' önerisi - Son Dakika

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