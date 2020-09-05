Aile hekimlerine ek ödeme kararı - Son Dakika

Aile hekimlerine korona virüs salgını nedeniyle ek ödeme yapılacak. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere aile hekimlerine3 ay boyunca aylık 3 bin Lira net ek ödeme olacak.

Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 Lira ek ödeme kararı alındı.

Ödeme tutarı, takip edilen kişi sayısına göre sağlık bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ayrıca Korona virüse yakalanan Aile Hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşları kesilmeyecek.

(İHA)