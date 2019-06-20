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Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi Tanıtıldı

1 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Kayseri Şehir Hastanesi tanıtım faaliyetleri kapsamında Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi tanıtıldı.

Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi Tanıtıldı, System.String[]
İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Kayseri Şehir Hastanesi tanıtım faaliyetleri kapsamında Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi tanıtıldı.

17-18-19 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen tanıtım programına 3 ayrı grupta 97 Aile Hekimliği Merkezi Sorumlusu ve Aile Hekimleri katıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Soner Kılıç eşliğinde gerçekleştirilen programda, Aile Hekimlerine hasta yönlendirdikleri bu devasa sağlık tesisi hakkında bilgiler verildi.

Düzenli olarak yapılan tanıtım faaliyetleri ile bölgenin sağlıkta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin daha yakından tanınması hedefleniyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
19 haziran, il sağlık müdürlüğü, şehir hastanesi, kayseri, Güncel
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