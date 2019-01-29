Aile Hekimlerinin Ceza Evinde Nöbet Tutması
35 dakika önce
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırşehir Şube Başkanı Cuma Köysüren, aile hekimlerinin cezaevlerinde nöbetlerinin sona erdiğini bildirdi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırşehir
Şube Başkanı Cuma Köysüren, aile hekimlerinin cezaevlerinde nöbetlerinin sona erdiğini bildirdi.
Köysüren, yazılı açıklamasında, 2016 yılından bu yana Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aile hekimlerinin mevcut görevlerinin yanı sıra Kırşehir E-Tipi kapalı ceza evinde de nöbet tuttuğunu hatırlattı.
Sendika'nın girişimleri ile mecburi nöbetlerin sonlandırıldığını vurgulayan Köysüren, şu ifadeleri kullandı:
"2016 temmuz ayından beri devam eden aile hekimlerimiz ve sağlık camiamız için önemli bir soruna dönüşen kapalı cezaevi nöbetleri ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilerek adımlar atılmıştır. Sendikamızın çabaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu
'nun girişimleri, bakanlığımızdan alınan uygun görüşler ve Kırşehir Valimiz İbrahim Akın'ın talimatları ile bu görevlendirme, şubat ayı itibariyle sonlandırılmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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