Aile Hekimlerinin İşi Ve Mali Yükleri Her Geçen Gün Artıyor

Aile Hekimleri, Anayasanın 56.maddesine göre devletin asli görevi olan birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Aile Hekimlerinin tek gelir kalemleri ise Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ayrılan ödenek.

Her Şeye Zam Var, Aile Hekimine Yok

Son yıllarda Aile Hekimlerinin hizmet vermeleri için olmazsa olmaz olan tüm sağlık malzemelerine % 100 oranında artış geldi. Hizmet verdikleri binaların kira ücretlerine ise Sağlık Bakanlığınca %46 ya varan oranlarda zam yapıldı.

Bu süreçte Aile Hekimlerinin aylık cari gider yardımlarında ise artışa gidilmedi, tam tersi düşürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. H.Şenol Atakan;"Gelinen noktada Aile Sağlığı Merkezi Gider Ücreti yetersiz kalmaktadır. Çünkü,asgari ücret yıllar içinde yüzde 100'e yakın oranda artmıştır. Son dönemde enflasyon nedeni ile sarf malzeme ücretlerinin %100, kiralarda %46 oranında artışlar yapılması elektrik, doğalgaz gibi diğer giderlerin artması nedeni ile cari gider yardımı yetersiz hale gelmiştir. Özellikle tek ve iki birimli aile sağlığı merkezleri tıkanma noktasındadır." dedi.

Ücreti Azalan Tek Meslek Aile Hekimleridir

AHEF Başkanı Atakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer bir temel sorun ise sıfır nüfuslu birimler açılması nedeni ile nüfusların düşmesidir. Çünkü yeni açılan birimler, mevcut aile hekimlerinin nüfusunu almaktadır. Bu nedenle diğer aile hekimlerinin nüfusu azalmaktadır. Ücreti azalan tek meslek grubu Aile Hekimleridir. Sağlık Bakanlığınca verilen sözler yerine getirilmelidir.

Açıkça belirtmek istiyoruz ki aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücret kayıpları için Hazine ve Maliye Bakanlığından yeterli ödenek sağlanmadığı sürece sıfır nüfuslu yeni birim açılmasını kabul etmiyoruz, istemiyoruz. Bu durum ayrıca hekimlerin arasındaki ilişkileri bozmakta ve iş barışını olumsuz etkilemektedir."

Aile Hekimlerine Yıllık 14.4 Milyon TL Ek Maliyet

Cari ödemeleri uzun süredir azaltılan aile hekimlerinin asgari ücret artışından olumsuz etkilenmemeleri mümkün değildir diyen Dr. Atakan, "Aile hekimlerinin yanlarında çalıştırdıkları 15.000 civarında çalışanın aile hekimlerine aylık maliyeti 2019 itibariyle her ay 1,2 milyon TL,yıllık 14,4 milyon TL artış gösterecektir.

Aile Hekimlerinin bu zor durumu yönetmesi imkansız görünmektedir. Sağlık hizmetlerini daha iyi verebilmek için aile hekimleri tarafından çalıştırılmakta olan 15.000 personelin önemli bir bölümü işsiz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan temizlik görevlisi, Tıbbi sekreter ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere 15 bin sağlık çalışanını işten çıkarmak zorunda kalabiliriz.