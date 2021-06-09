Üye Girişi
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR - Son Dakika

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR

09.06.2021 13:40

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından biontech aşısıaile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından biontech aşısı

aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, 'Bizim günlük randevu sayımız en az 6 olmalı ki bu aşıyı yapalım. Erken olduğu için 6'yı doldurmayan randevularla karşı karşıyayız. Bir iki günlük süreç içerisinde aşılamanın başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından aile sağlığı merkezlerinde randevular başladı.

'BİR İKİ GÜNLÜK SÜREÇ İÇERİSİNDE AŞILAMANIN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, 'Randevu alınabiliyor ama işleyişe aslında çok geçmedi. Bundan sonra geçeceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz bu altılı dozlu flakonlarda. Bunu açtığımız zaman hepsini kullanmamız gerekiyor. Yani bizim günlük randevu sayımız en az 6 olmalı ki bu aşıyı yapalım. Erken olduğu için 6'yı doldurmayan randevularla karşı karşıyayız. Şu gün için şu gün için başladı diyemeyiz. Bir iki günlük süreç içerisinde aşılamanın başlayacağını düşünüyoruz biz aile sağlığı merkezlerinde" dedi.

'HASTANELERİN BU YÜKÜ KALDIRAMAYACAĞI ÇOK BELLİ"

Vatandaşların aile hekimliğine de güveneceklerini belirten Dr. Gürsel Özer, 'Çocukluk çağı aşılarını biz yapıyoruz. Yani insanlar çocuklarını bize emanet ediyorlarsa kendileri de zaten bizi tercih edeceklerdir. O anlamda sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Oldukça yüksek oranda yapıyoruz biz. Bunu da çok sık söylüyoruz. Avrupa birincisiyiz. Onların kayıtlı kişisel aile hekimleri bizim yarımız kadar hatta yarımızdan daha az. Buna rağmen biz onlardan daha çok aşı yapıyoruz. Ama altyapımız bizim oldukça iyi Türkiye'de. Bazı ekstra önlemler de almamız lazım. Şimdi benim yakınımdaki bir devlet hastanesinde geçen hafta sonu 2 bin tane aşı yapılmış. Biz aşı yaparken bu sayı 200'lerdeymiş. Şimdi hastanelerin bu yükü kaldıramayacağı çok belli. Ulusal bir aşı kampanyası varsa siz eldeki tüm sağlık kuruluşlarını buna yönlendirmelisiniz. Hatta bazı aciliyeti olmayan işlemleri geriye ötelemelisiniz. Aşıyı ön plana çıkarmalısınız. Bu anlamda her yerde aşı yapılmalı. Aşı zayi olmasın diye 6 randevu ya da 6'nın katları isteniyor. Bu şekilde bizim yeterince etkin sayıda aşı yapacağımızı düşünmüyorum. Evet, bu bir adım. Şu aşamada yapılması gereken bu. Ancak bazı sıkıntılar doğacak gibi. Diyelim bir randevu aldınız buradan. Bugün 6'yı bulamadı. Geri gönderilmek aşı yapılma isteğini azaltır" şeklinde konuştu.

'HIZLICA AŞI MERKEZLERİ KURALIM"

Hazır binası bulunan merkezlerin aşı merkezine dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Özer, 'Peki, biz ne öneriyoruz' Aslında örnekler var. Aşılamada çok iyi olan ülkeler şunu yaptılar. Aşılama merkezleri kurdular. Bizim de bununla ilgili olanaklarımız mevcut. Spor salonları var, kapalı ve boş. Okullarımız kapalı. Haftada 2 gün veriyorlar. Hala müsait ve yakında kapanacak. Biz bu tür elimizde hazır binası bulunan merkezleri aşılama merkezi haline çevirmeliyiz. Orada yaş grubunu bileceğiz, belli bir plan dahilinde randevu aranmaksızın ama belirli bir sayıya uyarak herkesin aşılarını yapmalıyız ki toplumun yüzde 70'ini bir an önce aşılayalım. Biz burada aile sağlığı merkezlerinde aşıya başlayalım ama hızlıca aşı merkezleri kuralım. Bu aşı merkezlerinde de şöyle yapalım, toplum sağlığı merkezlerinde meslektaşlarımız var. Doktorlarımız var, hemşireler var. Artık aile sağlığı merkezlerinde olan bizler, gönüllü olarak oraya gidelim aşıyı yapalım bir an önce. Çünkü başka çaremiz yok. Tek kurtuluşumuz aşı" diye konuştu.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR

Fahrettin Koca, Aile Hekimliği, Biontech, e nabız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider 14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor 13:51 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi 12:06 Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:50 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum
14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar         
14:40
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 14:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANI: GÜNDE EN AZ 6 RANDEVU GEREKİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement