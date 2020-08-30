Senaryosunu Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna Burak Demirdelen'in oturduğu "Aile Hükümeti" adlı komedi filmi,18 Eylül'de vizyona girecek.
Yapımını RNK Prodüksiyon, yapımcılığını ise Mehmet Yıldırım'ın üstlendiği filmin başrollerinde Alper Saldıran ile Aslıhan Malbora yer aldı.
Çekimleri Çanakkale Assos'ta gerçekleşen film, köy öğretmeni Salih'in, Elaldı köyünde yaşadıklarını konu alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Aile Hükümeti' filmi, 18 Eylül'de izleyiciyle buluşacak - Son Dakika