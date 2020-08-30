"Aile Hükümeti" filmi, 18 Eylül'de izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

Yapımını RNK Prodüksiyon, yapımcılığını ise Mehmet Yıldırım 'ın üstlendiği filmin başrollerinde Alper Saldıran ile Aslıhan Malbora yer aldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur