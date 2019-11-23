Son Dakika Haberleri: Aile Hükümeti'nin çekimleri başladı
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Aile Hükümeti'nin çekimleri başladı

6 saat önce

Yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Burak Demirdelen'in üstlendiği film, köy öğretmeni Salih'in Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

Aile Hükümeti'nin çekimleri başladı, System.String[]

Yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Burak Demirdelen'in üstlendiği film, köy öğretmeni Salih'in Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

Mehmet Yıldırım, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44 
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