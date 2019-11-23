Aile Hükümeti'nin çekimleri başladı
6 saat önce
Yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Burak Demirdelen'in üstlendiği film, köy öğretmeni Salih'in Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.
Yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Burak Demirdelen'in üstlendiği film, köy öğretmeni Salih'in Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44
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