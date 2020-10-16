"Aile Hükümeti" nin fragmanı yayınlandı
16.10.2020 16:36
Çekimleri Çanakkale Asos'ta gerçekleşen Aile Hükümeti, köy öğretmeni Salih'in (Alper Saldıran), Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyorFilmin kısaca konusu ise şöyle; Elaldı köyüne öğretmen olarak atanan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep'e aşık olur.
Çekimleri Çanakkale Asos'ta gerçekleşen Aile Hükümeti, köy öğretmeni Salih'in (Alper Saldıran), Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor
Filmin kısaca konusu ise şöyle; Elaldı köyüne öğretmen olarak atanan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep'e aşık olur. Köyde akraba evliliklerine sıkça rastlandığından Zeynep'i bir başkasına vermesinler diye Ankara'ya Aile Bakanlığına düzenli olarak dilekçeler yazar. Aile Bakanlığı da köydeki aile hayatıyla ilgili sorunları çözebilmek adına bir proje hazırlar. Projeye göre herkes resmi nikah kıyacak, akrabası ile evlenmeyenler oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Salih köylüleri bir araya toplayıp, evlenmeleri uygun olan adayları listeler. Bu listeye göre herkes sevdiğinden ayrı düşmekle kalmaz, yakın arkadaşlarının sevdalılarıyla eşleşir ve işler daha da karmaşıklaşır.
Son Dakika Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var G.Saray, altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddiasına yanıt verdi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür