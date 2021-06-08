Aile içerisinde nasıl mutlu olunacağı online ortamda masaya yatırıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ARGE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, ailede mutluluğun sırrının 7 maddeden geçtiğini ifade ederek buna uyan herkesinde gerçekten mutluluğa ulaşabileceğini kaydetti.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan aile seminerinin konuğu Öztürk oldu. 'Ailede Mutluluğun Sırları' konulu seminer online olarak gerçekleştirildi.

Seminere Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile birlikte Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt'da katıldı. Sandıklı Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerin sunuculuğunu 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz yaptı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Tortop, aile birliğinin korunması, aile değerlerinin yeniden canlandırılması, ailenin öneminin anlaşılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla 2021 yılının Afyonkarahisar'da 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlattı. Kaymakam Tortop ayrıca bu kapsamda kentte her kurumun aile konusunda kendi bünyesinde çeşitli faaliyetler tasarlayarak uygulamaya koyduğunu, bu seminerle de aileye verilen değeri gösterdiklerini ifade ederek katılımlarından dolayı Öztürk'e teşekkür etti.

İşte ailede mutluluğu yakalamanın püf noktaları

Programda mutluluğa dair çok özel mesajlar veren Öztürk, "Başlatmadığınız güzellikleri yaşayamazsınız. Ailede mutluluğun sırrı 7 maddeden geçmektedir. Bunlar niyet, vizyon-misyon, aile anayasası, aile kültürü ve aidiyet kültürü, finansal okuryazarlık yani nitelikli para yönetimi, nitelikli zaman yönetimi ve sevgi diliyle iletişim. Bunları yapan ailelerimizin mutluluğu yakalayacaklarına ben inanıyorum" dedi.

Programın sonunda Yalçın ve Bozkurt, katılımlarından dolayı Öztürk'e ve katılımcılara teşekkür ederek programı sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR