Aile İçi İletişime Zarar Veriyor!

Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan ve hepimizi üzen Mertcan, ödev yüzünden aile içi şiddetin kurbanı oldu. Ödevlerin aile içi iletişime zarar verdiğine dikkat çeken İletişim Bilimleri ve Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, anne babaların öğretmen olmadığının, eğitim yerinin ise ev değil, okul olduğunun altını çizdi.

Ödev süresi hesaplama yöntemi formülü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan şöyle konuştu; "Yapılan araştırmalar sonucu en uygun ödev formülü; çocuğun sınıfı x 10 = ödeve ayrılan süre olması gerekiyor. Eğitim kalitesi yüksek ülkelerde, öğrencilere sınıfıyla doğru orantılı ödevler veriliyor. Öğrencinin sınıfının 10 ile çarpılmasıyla elde edilen bu formül, Avrupa ve Amerika'da kabul görmüş bir ödev süresi hesaplama yöntemidir. Örneğin 4'üncü sınıf öğrencisi için günlük 40 dakika, 5'inci sınıf öğrencisi için ise 50 dakika ödev süresi yeterlidir. Bunu aşan süreler, yarardan çok zarar getiriyor. 21 yıllık eğitimci, profesör ve bir anne olarak, çocuğumun ödevleri, özellikle tatil dönemi olan hafta sonları 20 sayfayı buluyor. Çocuk bunu nasıl yetiştirsin? Niye yetiştirsin? Yapamıyor… Bu durum anne, baba ve çocuk iletişimini zedeliyor. Eğitimin yeri okul olmalıdır, ev değil. Pekiştirme amaçlı ödev bir iki sayfayı aşmamalıdır. Anne, babalar öğretmen değildir, olmak zorunda da değildir."

"Yarıyıl tatili, aile içi iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat"

Yarıyıl tatilinin aile içi iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, çocukların telefon, televizyon, bilgisayar, tablet ve internet gibi iletişim araçları ile ekran kullanma süreleri ile ilgili anne babaları uyardı.

Amerikan Pediatri Birliği,çocukların ekran kullanma süreleri ile ilgili günlük toplam iki saat önerirken, özellikle çocukların odalarında Tv ve internete bağlı cihazlar olmaması gerektiğinin altını çiziyor. Eğer çocukların odalarında Tv ve internete bağlı cihazlar varsa, o zaman bunun kontrolünün sağlanması, internet için mutlaka çocuk ayarlarının kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Prof. Dr. Erdoğan; aile içi iletişimi güçlendirmek için anne babalara tavsiyelerde bulundu;

·Çocuğunuzun ödevi konusunda zorlanıyorsanız bir not yazıp öğretmenine iletin. Sorunu öğretmenin çözmesini sağlayın.

·Etkili iletişim yöntemlerini çocuğunuza uygulayın.

·Etkili iletişim yöntemleri bilmiyorsanız öğrenmeye çalışın.

·Çocuğunuzla kuracağınız en etkili iletişim dili beden dilidir.

·Evde tüm ailenin teknoloji araçlarını kullanacağı saat dilimlerini belirleyin, o kurala hep birlikte uyun.

·Çocuğunuzla birlikte oynayacağınız oyunlar seçin. Bu oyunlar dijital oyunlarsa birlikte oynamaya ve eğlenmeye çalışın.

·Tatil döneminde birlikte, spor ve sosyal aktivite yapmaya özen gösterin.

·Tatilde çocukları oradan oraya sadece etkinlik olsun diye sürüklemek yerine, günde en az bir saat, mobil telefonlarınızdan uzak sadece siz ve çocuğunuz birlikte vakit geçireceğiniz, ortak keyif alacağınız zaman yaratın. Seni seviyorum, önemsiyorum,demenin bir yolu da çocuğunuzla vakit geçirmek, onu dinlemek, onunla anı yaratmaktır.