Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille böyle ezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille böyle ezdi

28.06.2023 17:53

Ankara'da bir kişi, kendisinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan eşinin ailesi ile tartışma yaşadı. Gözü dönen cani koca otomobilini eşinin ailesinin üzerine sürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan korkunç kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille böyle ezdi

ANKARA - Ankara'da bir kişi, kendisinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan eşinin ailesi ile tartışma yaşadı. Gözü dönen cani koca otomobilini eşinin ailesinin üzerine sürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan korkunç kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, 23 Haziran günü Altındağ ilçesi Server Somuncuoğlu Mahallesi Eflatun Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Çağla Ç. (27), eşi İbrahim Ç.'den şiddet gördüğü için 2 çocuğuyla birlikte baba evine sığındı. Durumun ardından kayınpederinin evine giden İbrahim Ç., geri dönmesini istediği eşinin aile fertleriyle tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine İbrahim Ç. otomobilini eşinin aile fertlerinin üzerine sürdü. İbrahim Ç., aracıyla ezdiği, hem eşinin hem de kendisinin dedesi olan Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen saldırgan koca ise polis ekiplerince kaçtığı Ordu'da yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen İbrahim Ç.'nin sorgusunun emniyette sürdüğü aktarıldı.

"En ağır cezayı almasını istiyoruz"

Akrabalarını kaybetmenin acısını yaşayan Hamza Ali Torun saldırganın yasak ilişkisini olduğunu öne sürerek, "Saldırgan eşiyle tartışmış. Kemerle darp etmiş. Eşi de bu yüzden dolayı babasının evine geldi. Saldırgan da aynı eve gelip tehditlerde bulundu. 'Kardeşini, babanı, dedeni öldüreceğim' demiş. Sonra tekrar evin önüne gelmiş. 'Aşağıya inin' diye bağırmış. Olaydan iki, üç gün sonra saldırgan şahıs eşini aramış. 'Madde içtim, alkol içtim' deyip yine tehditler savurmuş. Tekrar kapının önüne gelmiş. Eşinin ailesiyle tartışmış. Gitmesi söylemişler, gitmemiş. O sırada kargaşa olmuş. Aracıyla biraz ileriye gitmiş. Aracı geri vites konumuna alıp insanların üzerine sürmüş. Anneannem ile dayım da ezilerek vefa etti. Kavganın sebebi ise damadın yasak ilişkisi vardı. Babasıyla birlikte ahlaksız işler yapıyordu. Kendisi yakalandı, gözaltına alındı. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ankara'da Şiddet Olayı: İbrahim Çam, Eşinin Akrabalarını Ezerek 2 Kişiyi Öldürdü Ankara'da Şiddet Olayı: İbrahim Çam, Eşinin Akrabalarını Ezerek 2 Kişiyi Öldürdü

Ankara, kavga, Baba, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille böyle ezdi - Son Dakika


Son Dakika
18:08 Kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
18:06 Misafirliğe gittiği evde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti
18:01 İstanbul'da taksiciden akıl almaz sarkıntılık: 'Para önemli değil'
17:59 Taksicinin kadın yolcuya sözlü tacizi anbean kamerada: Sen güzel bayansın, para önemli değil
17:56 Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak
17:51 3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak
17:23 Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın
17:19 Fenerbahçeliler çıldıracak! Ozan Tufan Beşiktaş'a hayırlı olsun
16:41 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemini Lanetledi
16:38 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki: İfade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 19:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Aile içi kavga kanlı bitti: Eşinin dedesini ve kuzenini otomobille böyle ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement