Üye Girişi
"Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı - Son Dakika

"Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı

08.12.2021 08:48
"Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı

Ataşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete uğrayan kadınlara destek olmak ve federasyon bünyesinde hizmet veren "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, bu protokolle, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı olan (0212) 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı hattın bilinirliğinin artırılması amacıyla Ataşehir Belediyesi'nin tüm iletişim kanallarını kullanarak çalışmalar yürütecek

Ataşehir'de yaşayan yurttaşlar, şiddet vakalarında ihtiyaç duydukları hukuksal, psikolojik ve sosyal konularda yardım hattını 7 gün 24 saat arayarak, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na bağlı destek mekanizmalarına yönlendirilecek.

Ataşehir Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza törenine, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldı.

Ataşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, "Her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimlerin başında maalesef kadınlar gelmektedir. Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi, Ataşehir'de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Kadın Dayanışma Merkezi'ni hizmete açarak her zaman kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Ataşehir Belediyesi olarak, şiddetin her türüne karşı koyan bir anlayış ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte kadına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları üzerinde çalışmalar yaparak çözüm arayışları içinde olmayı sürdürerek, şiddetin olmadığı bir Ataşehir için çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, protokol hakkında şunları söyledi: "Bizim için bu protokollerin önemi yerel yönetimlerin kadına karşı şiddetin önlenmesinde ortaya koyduğu iradedir. Ataşehir Belediyesi de bu anlamda çok önemli bir adım atarak, bizimle iş birliği içinde oldu. Bu nedenle Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi'ye, Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Çerkez'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Acil Yardım Hattı'nın temel noktası kadınların şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konusunda uzman ekiplerden yardım alabilmesine dayanıyor. Federasyon olarak Türkiye'nin dört bir yanında protokoller imzalayıp ağımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz. Buradan sonraki süreçlerde Türkiye'yi şiddetsiz bir ülke yapma gayesiyle yola devam edeceğiz."

Acil Yardım Hattı Nedir?

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, 2014 yılında itibaren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından işletilmektedir. Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadeleyi önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kadınlar istek, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şiddet konusunda uzman psikolog, sosyal ve hukuksal alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilirler. Konunun takibi yapılarak kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesine yönelik önlemler alınır. Gizlilik esaslı olarak çalışan Acil Yardım Hattı (0212) 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı telefonlardan hizmet vermektedir.

Canan Güllü, Ataşehir, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık Çarşamba altın fiyatları 08:29 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık Çarşamba altın fiyatları
Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Son Dakika Haberleri
08:34 Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!
08:28 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık Çarşamba altın fiyatları
08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum
08:24 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam rakamı netleşti
08:14 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada asgari ücret dahil 5 önemli gündem var
08:11 Aşı karşıtlarından "süper sperm" projeli kripto para
08:04 8 Aralık Çarşamba Dolar, euro, sterlin kaç lira?
07:55 5-0'lık yenilginin ardından Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı!
07:53 MasterChef'te bu akşam ortalık karışacak! Sergen ve Görkem arasında "mafya" kavgası
07:52 Meteoroloji duyurdu! 3 bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor!
Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı! Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!         
08:35
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:29
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 08:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"nı Ataşehir'de yaygınlaştırmak üzere bir protokol imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement