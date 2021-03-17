Aile içi şiddet domino etkisi gösterir - Son Dakika

AİLE Danışmanı Kübra Nur Uğurlu, şiddetin bulaşıcı olduğunu ve domino etkisi yarattığını söyledi. Uğurlu, "Şiddet gören kişi, bir süre sonra aynı yönteme başvurmaya başlar. Domino etkisi yaratır. Dominoda tek bir taşa dokunduğumuzda bütün taşlar nasıl tek tek devrilirse, şiddet de böyledir" dedi.

İzmir'de yaşayan Aile Danışmanı Kübra Nur Uğurlu, şiddet olaylarının domino etkisiyle yayıldığını söyledi. Şiddetin toplumda ve aile bireylerinde önemli tahribatlar yarattığına dikkat çeken Uğurlu şunları anlattı:

"Tek bir kişinin şiddet uyguluyor olması birçok nesilde şiddetin devam edip aktarıldığının habercisidir. Şiddetin bulaşıcılık oranı, uygulanabilirliği hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde artış göstermektedir. Bu, sadece şiddetin uygulanmasıyla da bitmiyor. Etraftaki insanlarda yaydığı korku ve endişeyle birlikte şiddetin etkisi daha fazla oluyor."

ŞİDDET TANIĞI ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

Şiddete tanık olan çocuklarda daha sonra davranış bozukluğu ortaya çıkabileceğini belirten Uğurlu, "Annesinin şiddet gördüğüne tanık olan çocukta güven sorunu başlıyor. Çevresine karşı güveni son buluyor. Çünkü çocuk, sevgi nesnesi olarak gördüğü annesinin şiddete maruz kaldığına tanık olunca, 'Çevrem ve dünya güvenilmez bir yer. Ben kimseye güvenmemem' diye düşünüyor. Şiddeti o kadar çok içselleştiriyor ki geleceğe olan umutları da sarsıntıya uğruyor. Çocuk, kurban veya şiddete uğrayan birey rolüne bürünüyor. Gördüğü iletişim şekli bu oluyor. Şiddet tanığı çocuğa göre her tartışma, şiddetle son buluyor. Araştırmalara göre şiddet uygulayan kişilerin genelde geçmişinde şiddete tanıklık oluyor" diye konuştu.

Aile Danışmanı Uğurlu, gelecek nesillerin şiddetten etkilenmemesi için eşlerin birbirine saygısını koruması gerektiğinin altını çizdi. Uğurlu, "Aile bireyleri arasında bir sınır olmalı. Çocuklarına aile içerisinde kural ihlallerinin olmayacağı hissettirmeli. Çok az esnetme payı hariç, sınır ihlali gündeme gelmemesi konusunda ısrarcı olunmalı" dedi.