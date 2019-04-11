Aile İçi Şiddet Uygulayan Belediye Personeli, Sosyal Denge Tazminatı Alamayacak

EDİRNE Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

EDİRNE Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre eşine ve çocuğuna şiddet uygulayan personelin sosyal denge tazminatı kesilecek. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyede çalışan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak.



?Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sosyal Denge Sözleşmesi için Tüm Yerel-Sen Edirne Şube temsilcileri ve belediye personeli ile bir araya geldi. Gürkan, Tüm Yerel-Sen Şube Başkanı Savaş Çerkez ile birlikte belediyede çalışan memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. 657 Devlet Memurları Kanunu'na bağlı çalışan belediye personeli yıl sonuna kadar 1240 TL Sosyal Denge Tazminatı alacak.



Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez, ülkedeki ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirtererk, sözleşme için Başkan Gürkan'a teşekkür etti. Çerkez, "Yüksek enflasyon rakamları, gıda fiyatlarında artış, bütün emekçilerde olduğu gibi biz kamu emekçilerinin de ücretlerinin erimesine neden oluyor, alım gücümüzü düşürüyor. İşte bu noktada yapmış olduğumuz toplu sözleşme ile kazanmış olduğumuz mali haklar, bizlere gerçekten can suyu veriyor. Şubem ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz. Biz de çalışanlar olarak gerekli desteği çalışarak vermeye devam edeceğiz. Sözleşmeyle kadın memur arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde idari izinli sayılması, ikincisi ise aile içi şiddetle ilgili. Aile içi şiddetle ilgili belediyemize bir müracaat olursa, kişi çocuğa ve kadına şiddet uyguluyorsa, sosyal denge tazminatı anında kesilecek" dedi.



- Edirne

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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