Aile İçi Şiddet Zanlısı Çöp Kamyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aile İçi Şiddet Zanlısı Çöp Kamyonunda Hayatını Kaybetti

12.07.2023 15:50

Bir aile içi şiddet olayının zanlısı, polisten kaçmak için girdiği çöp aracının damperine sıkışarak hayatını kaybetti. Wandsworth, güneybatı Londra'da çöp toplayan belediye işçileri, çöp koyduktan sonra damperi çalıştırdıklarında çöp kamyonunda olduğunu fark etti. Polis, olay yerine gelen kadın ve çocukların şiddete maruz kaldığı ihbarını aldıktan sonra zanlı kaçtı ve daha sonra çöp kamyonunda ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Aile içi şiddet zanlısı polisten saklanmak için girdiği çöp aracının damperine sıkışarak hayatını kaybetti.

Polis, 40'lı yaşlarda olan adamın, Wandsworth, güneybatı Londra'da çöp toplayan belediye işçileri tarafından kamyona çöp koyduktan sonra damperi çlaıştırdıkları sırada çöp kamyonunda olduğunu söyledi.

Polis, bir evde bir kadın ve iki çocuğun şiddete maruz kaldıkları ihbarı aldı. Adam, olay yerine gelen polisten kaçtıktan sonra bulunmadı.

Pazartesi günü çöp kamyonunda bir adamın ölü bulunduğu ihbarı alan polis yaptıkları çalışmada ölen adamın kendilerinden kaçan adam olduğunu tespit etti.

Adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile İçi Şiddet Zanlısı Çöp Kamyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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