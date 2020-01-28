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"Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi
6 saat önce
Kilis'te, Tür ve Suriyeli ailelere "Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
Kilis'te, Tür ve Suriyeli ailelere "Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk vatandaşları ve geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli ailelere "Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi. Program esnasında Türk ve Suriyeli çocukları da oyun odasında etkinlik yapıldı. - KİLİS
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