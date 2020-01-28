"Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları' eğitimi verildi - Son Dakika

"Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi

6 saat önce

Kilis'te, Tür ve Suriyeli ailelere "Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi.

Kilis'te, Tür ve Suriyeli ailelere "Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk vatandaşları ve geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli ailelere "Aile İçi Şiddetin Neden Olduğu Sağlık Sorunları" eğitimi verildi. Program esnasında Türk ve Suriyeli çocukları da oyun odasında etkinlik yapıldı. - KİLİS

Kilis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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