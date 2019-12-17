Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda, İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren ve 75 maddeden oluşan, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamda Vali Aydın Baruş başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr Recep Bentli, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci, Turgut Özal Üniversitesi Temsilcisi Dr. Özlem Altıntaş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar katıldı.



Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve



Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında il ve ilçelerdeki olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il, ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak, benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.



Ayrıca, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde polis görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması kararlaştırıldı. Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak diğer kurumların baro, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların il ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma, değerlendirme yapıldı.



Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte, Malatya'nın da üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.



Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.00'da tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında yapılacağı kaydedildi. - MALATYA