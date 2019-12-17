Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi

7 saat önce

Edirne'de Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Edirne'de Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp başkanlığında valilik salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve İl Müftüsü Emrullah Üzüm katıldı.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile Edirne Valiliği'ne verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca tüm illerde eş zamanlı yapılması planlan toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların bu yılki verileri değerlendirildi, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

İl ve ilçelerdeki Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Şiddet Önleme Merkezi'ne polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde eylem planı haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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