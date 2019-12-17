Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

6 saat önce

Artvin'de Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı, System.String[]

Artvin'de Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Salonunda organize edilen toplantıda, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar ele alındı.


Doruk, kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, planın etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla toplantıların 81 ilde eş zamanlı başladığını söyledi.


Kadınların her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Doruk, tüm gayretlere rağmen milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınadıklarını belirtti.

Doruk, Artvin'de 2017-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini ifade ederek, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmeye kararlı olduklarını aktardı.

Vali Doruk, benzer nitelikte bir toplantının tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılacağını da sözlerine ekledi.


Toplantıya, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ile ilgili kurumların amirleri katıldı.

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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