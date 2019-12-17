"Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı - KIRKLARELİ - Son Dakika

"Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı", gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı", gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman ile kaymakamlar katıldı.

Bilgin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetle mücadeleyi önemsediklerini söyledi.

Kadınların birçok olumsuzluklarla karşılaştığını ifade eden Bilgin, bu tür olayların sona ermesi veya azaltılması amacıyla bazı tedbirler alınacağını aktardı.

Dünya ve Türkiye ölçeğinde insanların yaşadığı her yerde kadına yönelik tablonun çok kötü olduğunu vurgulayan Bilgin, "Kadına yönelik şiddet gerek gelişmiş, gerekse gelişmemiş ülkelerde yaşanmakta. Bu mücadele topyekun olmalı. Bütün kurumlarımız ele ele vererek çalışması gerekiyor. Bizde Kırklareli Valiliği olarak bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kentteki tüm sorunların bugün itibariyle masaya yatırılacağını aktaran Bilgin, kadınlara yönelik bir planlama yapılacağını ifade etti.

Kadınların şiddete maruz kalmaması için çeşitli uygulamalar yapılacağını aktaran Bilgin, "Bugün bu toplantıyı ilk kez yapmıyoruz. Daha önceden de bu yönde bazı çalışmalar yaptık. Ancak tedbirlerimizi arttırarak, geçmişteki tecrübelerimizden yola çıkarak yeni çalışmalar yapacağız. Bu gerçekten dünyanın sorunu." şeklinde konuştu.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:59 Kaynak: AA
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