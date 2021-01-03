Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da başlıyor - Son Dakika

Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da başlıyor

03.01.2021 13:19
Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da başlıyor, System.String[]

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu doğrultuda "Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu" güncellendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uzmanlarından tarafından hazırlanan ve güncellenen yeni formlarda yer alan 22 soru ile 6284 sayılı kanun kapsamındaki işlenen suçlar detaylı şekilde ele alınacak. Böylelikle ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri daha etkin şekilde yapılabilecek. Pilot uygulamaya 4 Ocak'ta Ankara'da başlanacak ve bu ay sonunda ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Yeni form nasıl hazırlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uzmanlarından tarafından hazırlanan yeni form öncesinde dünya örnekleri titizlikle incelendi. Paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ile kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı. Mağdurların değerlendirmelerine göre forma son şeklini vermek üzere halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınların formu cevaplandırmaları sağlandı. Hazırlanan yeni form; risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi.

Yeni formda neler var

Şu an uygulanan formda bir madde de ve evet/hayır şeklinde geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet yeni formda 4 ayrı soru haline getirildi.

Yeni formlarda; Şiddet tanımları ayrı ayrı vurgulanarak detaylandırıldı. Şiddetten etkilenen diğer aile bireyleri soruldu ve şiddetin sıklığı detaylandırıldı. Israrlı takip ve musallat olma durumu yer ve zaman vererek ele alındı. İlk defa ve önemli yeniliklerden birisi olarak; şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki hali tespitine çalışıldı. Risk arttırıcı durumlar mağdur ve fail açısından detaylı ele alındı. Boşanma aşaması, töre ve namus cinayet geçmişi incelendi. Silah durumu ve silaha kolay erişim durumu ele alındı. Çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi. Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve etkinliği vurgulandı. Yeni kayıt formu ne gibi faydalar sağlayacak.

Kolluk, Mülki Amir ve Hakimin mağduru koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini arttıracak, barınma yeri sağlama ve koruma altına almadaki tereddütleri giderecek. Kolluk ve Hakimin faile yönelik önleyici kararlar almasındaki karar alma etkinliği arttıracak. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) mağdura yönelik vaka bazlı çalışmalarına kolaylık sağlayacak. Faille ilgili risk durumlarına eğilimine yönelik çalışmalara sevk edilecek. Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını arttıracak.

"Cinsel suç mağdurlarına destek sağlanmasına yönelik adımlar daha da güçlü atılacak"

Formlar doldurulurken cinsel suç mağduru 18 yaş altı çocukların ifadelerinin, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)/Adli Görüşme Odası (AGO) görevlileri ile irtibat kurularak alınması sağlanacak.

Cinsel suç mağduru 18 yaş üstünde ise ifadesi, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Adli Görüşme Odasında (AGO) alınacak, mümkün olmaması halinde kolluktaki işlemleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM)/ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)/ Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) görevlileri ile irtibat kurularak, kadın meslek elemanının refakat etmesi sağlanacak.

Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı"nda kolluk birimleri tarafından kullanılan, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nun risk değerlendirme ölçeği güncellenmesi de planda yer almıştı. Bu plan doğrultusunda forumlar güncellendi. - ANKARA

Ankara, Şiddet, Kadın, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Eskişehir'de yapılan yulaf ekmeğine talep yağıyor Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı
Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek         
13:15
Spor yazarları, Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan Falcao'yu sert bir dille eleştirdi Spor yazarları, Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan Falcao'yu sert bir dille eleştirdi         
13:00
Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor         
12:30
Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum         
12:03
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 13:46:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei