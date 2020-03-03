Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan tedbirler sonuç vermeye başladı - Son Dakika

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlemesine yönelik alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Bu yılın ilk iki ayında kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı.



İçişleri Bakanlığı, toplumun kanayan yarası haline gelen aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu yılın ilk gününde bir genelge yayınlanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ile gönderilen bu genelge ile kadın cinayetleri başta olmak üzere aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin daha etkin uygulanması amacıyla valilikler, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına talimat verilmişti.



Yaklaşık 56 bin kolluk personeli eğitildi



Bu tedbirler kapsamında son 4 ayda Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 55 bin 897 kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verildi. Mart ayı sonuna kadar 60 bin, 2020 yılı sonuna kadar ise 250 bin kolluk personeline daha eğitim verilecek.



24 bin kadın KADES uygulamasını kullandı



İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve sadece bir tek tuşla kullanılan "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulaması 2018'de hizmete girmişti. Uygulamanın başladığı 24 Mart 2018 tarihinden 2020 Şubat ayı sonuna kadar 425 bin 671 kişi KADES'i indirirken, 23 bin 960 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.



Alınan tüm bu önlemler toplumsal bir yara haline gelen kadın cinayetlerini azalttı. 2019 yılının ilk iki ayında 59 kadın cinayeti işlenirken, 2020 yılının aynı döneminde 40 kadın cinayeti yaşandı. Kadın cinayetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında düşüş sağlandı.



Önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı



Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik 2019 yılının ilk iki ayında 60 bin 523 önleyici tedbir kararı verildi. Bu yılın aynı döneminde ise yüzde 71 oranında artışla 103 bin 334 önleyici tedbir kararı verildi. Şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının ilk iki ayında 7.197 koruyucu tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 92 oranında artışla 13 bin 853 tedbir kararı verildi.



Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sayısı 81'den bin 5'e çıkarıldı



Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Büro amirliği sayısı 81'den bin 5'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlandı. - ANKARA