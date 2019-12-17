"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Trabzon Valiliğince aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Trabzon Valiliğince aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığında kadına yönelik şiddeti engellemek için hayata geçirilen "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirleri konusunda valilikte düzenlenen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada son yıllarında ülkenin önemli gündem maddeleri arasında şiddet konusunun ilk sırayı aldığını belirterek, şiddetin sadece ülkenin değil insanlık açısından da ciddi bir mesele haline geldiğini söyledi.

Ustaoğlu, Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın ilk toplantısının yapıldığını ifade ederek, "Kadınların her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için kapsamlı çalışmalar her alanda yürütülmektedir." dedi.

İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2012 yılından itibaren bin 433 kadına konuk evi hizmeti verildiğini dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"2012'den bu yana 6 bin 79 şiddet uyguladığı iddia edilen kişi hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınmasına hükmolunmuştur. İlimiz elektronik kelepçe uygulamasında da illerinden de biri olmuştur. Verilen hizmetlerle şiddetle mücadelede kararlılık göstermiştir. 2016 -2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı yürürlüktedir.81 ilimizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleyle Eylem Planı hazırlanıp yürürlüğe koyarak il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulmuştur."

Ustaoğlu, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un cezaevinden firar etmesi olayından sonra bu konu üzerinde titizlikle durulduğuna vurgu yaparak, Trabzon'da son 10 gün içerisinde cezaevinden firar eden iki kişinin kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt'ta slayt eşliğinde sunum yaptı. Kurt, sunumunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, 2020 yılı programına aldıklarını sığınma eviyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantı sonunda katılımcılar, şiddet konusunda talep ve isteklerini iletti.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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