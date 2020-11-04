Kadın cinayetleri 10 aylık dönemde yüzde 27 azaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, bu yılın 10 aylık döneminde işlenen kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında azaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiği belirtildi.

Bu yılın 10 aylık döneminde işlenen kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 oranında düştüğü ifade edilen açıklamada, ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde azalma oranının yüzde 14 olduğu kaydedildi.

Kolluk personeline yönelik eğitimler sürüyor

Aile içi ve kadına yönelik şiddeti önleme ve müdahaleye yönelik eğitimlerin de söz konusu azalmada etkili olduğu değerlendirilen açıklamada, 1 Kasım 2019-1 Kasım 2020 tarihleri arasında polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 128 bin 798 kolluk personeline "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" eğitimi verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, polis sorumluluk bölgelerinde kurulan 1005 aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğinde profesyonelleşmenin sağlandığı, yıl sonuna kadar 140 bin personele daha eğitim verilmesinin planlandığı aktarıldı.

Eğitimli kolluk personelince doldurulan "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu" doğrultusunda, aile içi ve kadına şiddet olaylarında risk analizlerinin daha etkin şekilde yapılabildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sayede yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararının yüzde 46, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararının ise yüzde 70 oranında arttığı bildirildi.

Yarım milyondan fazla kişi KADES'i indirdi

Açıklamada, acil durum anlarında kolluk birimlerine kolayca ihbarda bulunulması amacıyla hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) 545 bin 579 kişi tarafından indirdirildiği, 45 bin 920 kadının ise acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulunduğu kaydedildi.

KADES'in etkin ve yaygın kullanımının aile içi ve kadına yönelik şiddet oranlarının düşmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarlara kolluk kuvvetleri tarafından hızlı şekilde müdahale edildiğine vurgu yapıldı.