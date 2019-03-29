Aile işletmelerinin Sürdürülebilirliği Masaya Yatırıldı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik semineri, züccaciye alanında faaliyet gösteren aile işletmelerini bir araya getirdi. 2017'de 4,2 milyar dolar tutarında ihracat yapan ve her yıl ihracat hedeflerini yükselten züccaciye sektörü içerisinde çok sayıda aile işletmesi yer alıyor.Seminerin açılış konuşmasında ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan; "Sadece kendi sektörümüz değil, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'i aile şirketlerinden oluşuyor ve aile şirketleri, milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ını üretiyor. Ancak aile şirketlerinin yüzde 2-13 arası, 3. ve 4. nesillere aktarabiliyor. Biz de buradan hareketle, aile işletmeleri konumundaki üyelerimizin Türkiye'nin köklü aile şirketlerinden birine dönüşmeleri için bu semineri düzenlemeye karar verdik." dedi.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü; "Biliyoruz ki Kurumsallaşma, aile şirketlerinin aşması gereken en önemli aşamalardan biri. Günümüzde aile girişimlerinin çoğunun birinci nesilden ikinci nesile geçmiş olduğu, ikinci nesilden üçüncü nesile devirlerin başladığı bir dönemin içindeyiz. Çağın getirdiği yenilikler, bizlerin ve gelecek nesillerin evrensel değerlerle buluşmuş olması aile şirketlerinin kurumsallaşma konusundaki farkındalıklarını ve becerilerini arttırmakta. Aile şirketlerinin başarılı büyümesi ve nesiller boyu sürdürülebilirliğinde ancak doğru kurumsallaşma ile mümkün olabiliyor. Ülkemizde bu konuda çok önemli bilgi birikimi söz konusu. Biz de TAİDER olarak sürdürülebilirlik alanında çalışan aile şirketlerini teşvik edecek başarılı uygulamaların artmasını sağlama amacıyla TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi'ni hayata geçirdik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Kuzey Yıldızı Ödülleri'nin ülkemiz aile şirketlerine çevre, toplum, insan, gelecek nesiller, yönetişim ve finansal sürdürülebilirlik konusunda yol gösterici olduğuna inanıyorum" dedi.

Seminerin diğer konuşmacıları ise TAİDER Kurucu Üyesi, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ARZUM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, TKYD Aile Şirketleri Çalışma Grubu Eş Başkanı Aslı Erdoğan, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Başkanı Haluk Alacaklıoğlu, TÜSİD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztiryaki, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol, Moral & Partners Ortak Av. Serkan Pamukkale oldu.