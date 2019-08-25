Son Dakika Haberleri: Aile istemedi
Son Dakika Magazin Haber

Aile istemedi

1 saat önce

İddiaya göre Tatlıcı'nın ilişkiyi bitirmesindeki neden, ailesinin ünlü mankeni istememesi. Ünlü işadamına yakın kaynaklara göre, Tatlıcı Ailesi bu birlikteliği "Bizim ailemize yakışmaz" diyerek veto etti.

Aile istemedi, System.String[]

İddiaya göre Tatlıcı'nın ilişkiyi bitirmesindeki neden, ailesinin ünlü mankeni istememesi. Ünlü işadamına yakın kaynaklara göre, Tatlıcı Ailesi bu birlikteliği "Bizim ailemize yakışmaz" diyerek veto etti.

Manken, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm
Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi Ayça Tilki'den ilginç Aleyna Tilki itirafı: Sevmediğim sevgililerini tekmeliyordum Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile istemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]