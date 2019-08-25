Aile istemedi
1 saat önce
İddiaya göre Tatlıcı'nın ilişkiyi bitirmesindeki neden, ailesinin ünlü mankeni istememesi. Ünlü işadamına yakın kaynaklara göre, Tatlıcı Ailesi bu birlikteliği "Bizim ailemize yakışmaz" diyerek veto etti.
İddiaya göre Tatlıcı'nın ilişkiyi bitirmesindeki neden, ailesinin ünlü mankeni istememesi. Ünlü işadamına yakın kaynaklara göre, Tatlıcı Ailesi bu birlikteliği "Bizim ailemize yakışmaz" diyerek veto etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:27
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