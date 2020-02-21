'Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu' Nilüferli kadınlara tanıtıldı - Son Dakika

Nilüfer Belediye Meclisi tarafından kurulan Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu, kadın dernekleri ve üyelerine tanıtıldı.



Nilüfer Belediye Meclisi bünyesinde kurulan Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu'nun tanıtımı Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu Başkanı Vildan Özkula, Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Dilber Dereli, Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyesi Mihrimah Kocabıyık ile Nilüfer'deki kadın derneklerinin başkanları ve üyeleri katıldı.



Kadınların hayatın her alanında şiddete maruz kaldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, "Bu toplumsal bir mesele. Her kurum ve herkes şiddete karşı mücadele vermelidir. Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlali ve halk sağlığı problemi olarak kabul edilmektedir. Yasaların varlığı uygulamaya geçirilmedikçe yapılan çalışmalar yeterli gelmiyor. Kadınlar olarak gerekli yaptırımların uygulanması yönünde haklarımızı aramaktan vazgeçmemeliyiz. Yerel yönetimler olarak bizler de bu mücadelenin bir parçasıyız. Üzerimize düşen sorumlulukları biliyoruz" dedi.



Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Dilber Dereli de yapılacak çalışmaları ele aldı. Nilüfer Belediyesi'nin bir ilke imza attığını belirten Dereli, "Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu Başkanı Vildan Özkula'nın önergesiyle çok istenen bu komisyonumuz Nilüfer Belediye Meclisi'nde kabul edildi ve kuruluşu gerçekleşti. Komisyonumuz, refah içinde kadın çocuk ve aileler oluşmasını hedeflemektedir" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Sosyolog Merve Yalçınkaya söz alarak kadına şiddetle mücadele hakkında bilgi verdi. - BURSA