Aile karantinaya alındı, hayvanlarına Vefa ekibi bakmaya başladı - Son Dakika
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Aile karantinaya alındı, hayvanlarına Vefa ekibi bakmaya başladı

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle giriş çıkışların kontrol altına alındığı Elazığ'ın Baskil ilçesinde hastanede karantinaya alınan 7 kişilik ailenin inek ve tavuklarına görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu bakmaya başladı.

Aile karantinaya alındı, hayvanlarına Vefa ekibi bakmaya başladı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle giriş çıkışların kontrol altına alındığı Elazığ'ın Baskil ilçesinde hastanede karantinaya alınan 7 kişilik ailenin inek ve tavuklarına görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu bakmaya başladı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs ile her türlü mücadele yapılıyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ise sahada fedakarca çalışmalar yapıyor. Son olarak giriş ve çıkışların kısıtlandığı Baskil İlçesinde Korona virüs testi pozitif çıkan Soylu ailesi hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişilik aileden baba Hüseyin Soylu'nun hayvanlarına bakacak kimsesi olmadığını kaymakamlığa bildirmesi ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İlçe Tarım Müdürlüğü personeli devreye girdi. Ailenin sahipsiz kalan 2 büyükbaş hayvanı ile 6 adet tavuğuna günde 3 defa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekip bakmaya başladı.


"Vatandaşımıza bu hizmeti sağladığımız için mutluyuz"


Korona virüs ile ilgili yoğun tedbirleri aldıklarını aktaran İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Bu kapsamda ilçemizde öncelikle Vefa Sosyal Destek grubumuzu kurduk. Bu grubumuz altında birçok faaliyeti yerine getirdik. Gün geçtikçe faaliyet çeşitlerimiz artıyor. Bugün de bu kapsamda Vefa Sosyal Destek grubu olarak Baskil'de bir ailemiz komple karantina altına alındı ve bunlar şuanda hastanelerde tedavi altında bulunuyorlar. Bu vatandaşlarımız geleneksel tarım faaliyetleri yürütüyorlardı. Biz ilçemizde bu vatandaşlarımızın hayvanları aç ve açıkta kalmasın diye Vefa Sosyal Destek grubu olarak bu işi üstlendik. Ailemizin hanesine geldik. İlçe Tarım Müdürümüz ve personelleri burada Vefa Sosyal Destek grubu altında çalışmalarını yapıyorlar. Bizde bunu vatandaşımıza sağladığımız için çok mutluyuz"dedi.


Hastanede bulunan Soylu ailesi ile telefonla görüşmeye devam ettiklerini ve bu hizmeti onlara vermeye başladıklarını aktardığını dile getiren Murat, devletin sürekli kendilerinin yanında olmalarını bilmeleri kendi moral motivasyon açısında çok önemli olduğunu kendilerine söylediklerini kaydetti.


Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın özel bir çalışma yürütülmesi talimatını verdiğini aktaran Murat, "Bizde valimizin talebi doğrultusunda ilçemizde yaklaşık 580 civarında vatandaşımıza korona virüs ile alakalı psikososyal destek sunduk. 65 yaş üstü ve 20 yaş altında evlerinde zorunlu olarak kalan vatandaşlarımıza da hizmet götürme manasında çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.


Her gün 3 defa gelerek hayvanlarını ihtiyaçlarını karşılıyorlar


Hayvanlarla ilgilenen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, "İlçemizde ikamet eden Hüseyin Soylu ve ailesi Korona virüsünden dolayı ailenin tüm üyeleri hastaneye kaldırıldılar ve hastanede tedavi görüyorlar. Hüseyin Soylu hastaneye kaldırıldıktan sonra Kaymakamlığımız ve İlçe Müdürlüğümüzü arayarak kendisine ait 2 büyükbaş hayvan ve 6 tavuğunun olduğunu söyledi. Tüm aile üyeleri hastaneye kaldırıldığından dolayı bu hayvanlara bakacak kimsenin olmadığını belirterek bizden yardım talep etti. Bizde bu talebi aldıktan sonra İlçe Tarım Müdürü olarak veteriner hekim arkadaşlarla beraber ilk günden itibaren işletmeye geldik. İşletmede ki büyükbaş hayvanlarımıza yem, su ve ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca ahırın temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptık. 6 adet tavuğumuzu da yemledik daha sonra dışarı saldık. Günde ortalama 2-3 defa gelerek burada hayvanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Vefa Sosyal Destek Grubu, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:47 Kaynak: İHA

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