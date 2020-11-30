Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı - Son Dakika

Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı

30.11.2020 11:57
Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı, System.String[]

Denizli'de babası ile annesinin tartışmasını ayırmak isteyen genç kız babasıyla tartışmaya başladı.

Denizli'de babası ile annesinin tartışmasını ayırmak isteyen genç kız babasıyla tartışmaya başladı. çıkan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Buldan İlçesi Derbent Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde tartışan baba U.P., ile D.P.'nin kavgasını ayırmak isteyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ü.P., babası ile tartışmaya başladı. Aile üyeleri arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Bu sırada baba U.P.'nin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar baba U.P.'nin kafasına isabet etti. 43 yaşındaki adamın kanlar içinde yerde kalması sonucu aile üyeleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. genç kız gözaltına alınırken baba Ü.P., ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre tedavi altında tutulan Ü.P., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı

Pompalı Tüfek, Denizli, Ateş, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı - Son Dakika


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