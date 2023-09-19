Aile Kavgasında Tekme ve Yumruk Saldırısı - Son Dakika

Aile Kavgasında Tekme ve Yumruk Saldırısı

Aile Kavgasında Tekme ve Yumruk Saldırısı
Son Güncelleme: 19.09.2023 16:31

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan teyze ile yeğeni arasında çıkan kavgaya eşleri de dahil oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredekiler araya girerek ayırdı. Olay yerine gelen polis, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtti.

AFYONKARAHİSAR'da aralarında husumet bulunan teyze ile yeğeni arasında çıkan kavgaya eşleri de dahil oldu Tekme ve yumrukla birbirine saldıran tarafları çevredekiler araya girerek ayırdı.

Dumlupınar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında aralarında husumet olduğu belirtilen C.N.M. ile teyzesi H.S. sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kısa süre sonra teyze- yeğenin eşleri de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, olay yerindeki kimliği belirsiz birkaç kişi de kavgaya katıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi.

'KOCAM AVUKAT HEPİNİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM'

Polis kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken, C.N.M.'nin avukat olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen eşi, olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının üzerine yürüyerek kimlik sorgulamak istedi. "Kocam avukat hepinizi mahkemeye vereceğim" diyen C.N.M. ise basın mensuplarını tehdit edip, saldırmaya çalıştı. Polisin ifadelerini almak üzere götürdüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Diğer yandan H.S.'nin 17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, hakaret içeren yorumlar yaptığı iddiasıyla C.N.M.'den şikayetçi olduğu, geçen günlerde görülen davada C.N.M. lehine beraat kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dumlupınar, kavga, Sosyal Medya, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile Kavgasında Tekme ve Yumruk Saldırısı - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan gözaltına alındı! İkisi de tek cümlelik savunma yaptı
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "mülteci" çıkışına tepki: 3-5 dolar alabilmenin heyecanıyla yine ülkemizi küçük düşürmüş
17:41 Son Dakika: BM'de konuşan ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler: Savaşı onlar başlattı, bitmesini de istemiyorlar.
17:15 Özel'in adaylığı soruldu, Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi: Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler
17:12 Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı
17:06 Milan maçından sonra sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak
17:00 Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı
16:42 Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor
16:36 Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi
16:34 Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 17:56:43. #1.12#
SON DAKİKA: Aile Kavgasında Tekme ve Yumruk Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement