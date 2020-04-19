Aile kavramının önemi bu süreçte bir kez daha anlaşıldı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların kendisini eve izole etmesiyle aile kavramının öneminin bu süreçte bir kez daha anlaşıldığı vurgulandı.



Korona virüsle etkin mücadele kapsamında birçok insan zamanını evde geçiriyor. Herkes bu yeni düzene alışmaya çalışıyor. Bazıları yeni düzene daha hızlı adapte olurken, bazıları için ise bu süreç daha zor geçiyor. Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan küresel dünyanın getirdiği sorumlulukların ve hızlı yaşamların hayatta olumsuz etkilerinden birinin aile ilişkilerini zayıflatması olduğuna dikkat çekerek, Türk toplumunda aileye verilen önemin diğer milletlere oranla çok daha fazla olduğuna vurgu yaptı. Mercan, "Ancak buna rağmen aile bireylerinin yalnızca kısıtlı zamanlarda bir arada olmaları ve bu süreyi dahi bir koşturma içerisinde geçiriyor olması bizim toplumumuzda bile aile bağlarını olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.



Aile kavramının önemini bu süreçte bir kez daha anlaşıldığını belirten Mercan, "Belirsizliğe karşı güçlü durmamıza, aidiyet duygumuzu pekiştirmeye ve kendimizi güvende hissetmemize destek olan en büyük motivasyon kaynağı ailedir" dedi.



Bu süreçte aile içi ilişkilerin pekiştirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Özcan Mercan, aile içinde yapılabilecek etkinlikler konusunda ebeveynleri önerilerde bulunarak, "Bu zaman zarfında çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeniz gelişimini olumlu etkileyecektir. Çocuğunuzla beraber kutu oyunları oynayabilir, kitap okuma saati yapabilir, zeka oyunları oynayabilir, sohbet edebilir, beraber mutfakta yemek hazırlayabilir veya beraber seçtiğiniz dizi veya filmleri izleme seansı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bu süreçte çocuklara sorumluluklar da verilmelidir. Mesela yemek yaparken iş birliği ve iş bölümü yapılmalı. Yani ana fikir olarak az ekran, çok aktivite ile karantina dönemi en faydalı şekilde değerlendirilmelidir. Anne-baba ve çocuk ilişkisi birlikte yapılan aktivitelerle daha gelişir. Söylemler yerine eylemlerle çocukla yakın ilişki kurulması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Teknoloji kullanımına da değinen Özcan Mercan, "Günümüz çocuklarının teknoloji çocukları olduğunu bilmekteyiz ve bu dönemde teknoloji ile daha çok iç içe olmak durumundalar. Fakat her zaman sınırlandırdığımız gibi bu dönem de bu tür kullanımları sınırlandırmalıyız. Tabi ki uzaktan eğitim kavramıyla beraber eğitim odaklı olan teknolojik cihaz kullanma süresi elbette uzayacaktır. Eğitim dışında ise çocuklarımıza biraz esneklik tanıyarak, serbest zamanlarında, bir ya da iki saat televizyon veya bilgisayar oyunu için izin verebiliriz. Tabi ki izlenilenler ve oyunlarla ilgili içeriğin çocuğumuza uygun olduğundan emin olarak bu izni tanımalıyız" şeklinde konuştu.



Çocukların uyku saatlerine riayet edilmesi gerektiğini de kaydeden Dr. Mercan, "Okulların olmaması sebebiyle ve sürekli evde bulunduklarından dolayı çocuklarımız var olan enerjisini atamamaktadır. Bu sebeple geç uyuma geç uyanma talepleri olabilir. Fakat gelişimsel dönemde beden zihin ve ruh sağlığını korumak için bu durumu sınırlandırmamız gerekir. Çocuklarımız uyku saatinden bir saat önce hazırlıklarını yapmalıdır. Televizyon açıksa kapatmalıyız. Bu dilimde çocukların ihtiyaçları karşılanıp uykuya geçiş yapmalarını sağlanmalıdır. Uykuya geçiş için kitap da okunabilir" diye konuştu. - MALATYA