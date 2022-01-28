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Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! - Son Dakika

Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!

28.01.2022 13:52

Kartal'da gelini Safura Gülistan'ı başından vurarak öldürdükten sonra teslim olan kayınpeder Galip Gülistan'ın, bu eylemi aile meclisinin kararıyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Safura Gülistan'ın namus cinayetine kurban gittiği, talihsiz kadının eşini aldattığı iddiasıyla öldürülmesine karar verildiği belirlendi.

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Kocayemiş sokak üzerinde 26 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi telefonla arayan Galip Gülistan, gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken, şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almışlardı.

TÖRE CİNAYETİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın töre cinayeti olduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" şeklinde konuşmaları üzerine polisin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Kayınpederi tarafından katledilen gelinin ölüm emri aile meclisinden çıkmış! Kocasını aldatmakla suçladılar

ÖLÜM EMRİNİ AİLE MECLİSİ VERMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülistan tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ÖNCE AİLESİNE GÖNDERMİŞLER

Polis soruşturmasında aldatma dedikoduları yüzünden Safura Gülistan'ın gerekli cezayı vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.

Kayınpederi tarafından katledilen gelinin ölüm emri aile meclisinden çıkmış! Kocasını aldatmakla suçladılar

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis bu gelişme üzerine Safura Gülistan'ın eşi Abdurrahman Gülistan (40), kaynanası Medine Gülistan(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat Gülistan (23), Mehmet Gülistan (34), Necdet Gülistan(39), ve Mehmet Zekeriya Gülistan'ı (18) da gözaltına aldı.

KAYINPEDER SUÇUNU İTİRAF EDERKEN DİĞERLERİ İNKAR ETTİ

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip Gülistan, gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler azmettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul etmediler. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Cinayet Büro Amirliği, Cinayet, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! - Son Dakika
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