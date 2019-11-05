Aile merkezlerinde yeni dönem

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 37 aile merkezinde yeni eğitim dönemi başladı. Toplam 14 farklı branşta faaliyet gösterdiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Vatandaşlarımızın zamanlarını en faydalı şekilde değerlendirmelerine olanak sunmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz" dedi.



Kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kursları ile isteyen kadınlara ekonomik özgürlüklerini elde etme fırsatı, isteyen kadınlara da boş zamanlarını yeni hobiler edinerek en iyi şekilde değerlendirmeleri için zemin oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, okul öncesi eğitimlerle de miniklerin okula hazırlanmalarına olanak sunuyor. Aile merkezlerinde açılan; Kuran-ı Kerim, ana sınıfı, okuma-yazma, bilgisayar, mefruşat, giyim dikişi, iğne oyası, Antep işi, el sanatları, tel kırma, rölyef, yağlı boya resim, ahşap boyama ve karakalem kurslarında yeni eğitim dönemi başladı. Yoğun ilgi gören kurslar, yıl boyu aralıksız devam edecek.



Boş Zamanlarını Evde Geçirmelerini İstemiyoruz



Kurslara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, en büyük amaçlarının insanların hayatlarına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Eğitim konusunu çok önemsediklerini kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu; nitelikli bireylerin yetişmesi, kadınların öğrenerek keyifli zamanlar geçirmesi için çalıştıklarını anlattı. Kadınların zamanlarını boşa geçirmelerini istemediklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:



"Aile merkezlerimizde yeni dönem eğitim faaliyetleri başladı. Bilindiği gibi yaz ayları sürecince de aile merkezlerimizde çeşitli kurslar açtık. Yaz aylarında açtığımız kurslardan 3 bin 644 vatandaşımız faydalandı. Farklı mahallelerde bulunan aile merkezlerimizde yeni eğitim dönemi başladı. Aile merkezlerimizle ulaşmaya çalıştığımız birkaç amaç var. Bu amaçlardan en önemlilerinden biri özellikle yetişkin kadınlarımıza sosyal hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için okuma-yazma öğretmek. Bir diğer amacımız, kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak. Bunu yaparken de varsa ana sınıfı çağında olan çocukları, anne-çocuğu ayırmayarak tek merkezde ikisine de eğitim veriyoruz. Bir taraftan anne eğitim görürken, diğer taraftan da çocuk eğitim alıyor. Açtığımız meslek edindirme kurslarında meslek sahibi olan kadınlarımız, ekonomik olarak büyük bir avantaj elde ediyorlar. Meslek edindirme kurslarımızdan yararlanan kursiyerlerimiz, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda kendi işletmelerini açabiliyor. Üretime geçen kadınlarımız, ekonomik özgürlüklerini elde ederek aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Yine bir başka amacımız, vatandaşımızın kaliteli ve keyifli zaman yaşamasını sağlamak. Kadınlarımızın, boş zamanlarını evde geçirmelerini istemiyoruz. Kadınlarımızın yeni hobiler edinerek aile merkezlerimizde eğlenceli vakitler yaşamalarını istiyoruz. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızı aile merkezlerindeki kurslarımıza davet ediyorum." - GAZİANTEP