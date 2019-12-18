Aile Merkezlerindeki Yeni Dönem Çok Kazançlı Olacak - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren aile merkezlerinden yararlanan kadınlar, Elden Ele Göz Nuru isimli mağazada artık ürettikleri ürünlerin sergilemesini ve satışını gerçekleştirerek aile bütçesine önemli oranda katkı sağlayabilecek.



Göreve geldiği ilk günden itibaren kadınların üretime dahil olmaları ve para kazanmaları için çok sayıda projeyi başarıyla gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kadınlara yeni bir olanak daha sundu. Toplam 37 aile merkezinde, 14 farklı branşta eğitim gören kursiyerler, ürettikleri ürünlerin sergilemesini ve satışını Şehitkamil Belediyesi tarafından M1 AVM içerisinde açılan Elden Ele Göz Nuru isimli mağazada yapacak.



Açılan mağaza ile kursiyerlerin ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı oluşturmaları hedefleniyor. Mağaza, cumartesi ve pazar günleri 10: 00 ile 21: 30 saatleri arasında açık olacak. Her hafta, 2 farklı aile merkezi kursiyerleri ürünlerini sergileyerek satışa sunacaklar.



Açılan mağazada satış yapan kadınları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu hem üretilen ürünleri inceledi hem de kadınlarla sohbet etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na ziyaretinde; AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ile AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da eşlik etti.



Kadınlarımıza Bu Ortamı Sunmanın Gururunu Yaşıyoruz



Kadınlara sağladıkları eğitim olanağıyla ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı oluşturmaları amacını taşıdıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Amacımız, hanım kardeşlerimizin üretmiş oldukları ürünleri aile bütçelerine katkı sağlayacak şekilde direkt tüketici ile buluşturmak. Burada her hafta sonu iki aile merkezimizden hanım kardeşlerimiz geliyorlar, kendi ürünlerini burada birebir pazarlıyorlar ve bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Göreve geldiğimiz andan itibaren üzerinde durduğumuz en önemli konu; hanım kardeşlerimizin öncelikle eğitim almalarını sağlamak, kendi ihtiyaçlarını görmelerini sağlamak, daha sonra da aile bütçelerine katkı koyabilmelerine destek olmak. Bugün, kadınlarımıza bu ortamı sunmanın gururunu yaşıyoruz. M1 AVM yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Yönetici kardeşlerimizin vermiş olduğu destekle bu olanağı sunabiliyoruz. Ben, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı tüm hanım kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de hocalarımıza etmek istiyorum. Hanım kardeşlerimizle birebir ilgileniyorlar. Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hocalarımızın vermiş olduğu eğitim neticesinde bu ürünler ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.



Bizler Açısından Çok İyi Oldu



Seyrantepe Aile Merkezi kursiyerlerinden Deniz Öksüz, sağlanan olanağa ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Belediyemiz tarafından aile merkezlerinde açılan el beceri kurslarına katılıyorum. Hocalarımızın destekleriyle farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Yapmış olduğumuz ürünleri satarak aile ekonomimize katkı sunmak istiyorduk ve bunu hocalarımıza dile getiriyorduk. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından M1 AVM'de bizler için bir iş yeri açıldı. Böylesine güzel bir mağazanın açılması bizler açısından çok iyi oldu. Kurslarımızda yaptığımız ürünleri burada satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Burada benim gibi birçok kursiyer arkadaşımın ürünleri bulunuyor. Burada; yatak örtüleri, çeyizlik eşyalar, seccadeler, elbiseler, bebek yatakları, kolyeler, takılar, duvar resimleri ve benzeri birçok ürün bulunmaktadır. Şehitkamil Belediyemize ve M1 AVM yöneticilerine bizlere böylesine güzel bir imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz." - GAZİANTEP