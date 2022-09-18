AİLE MEZARLIĞINDAKİ TÜRK BAYRAĞI MOTİFLERİNİ PARÇALADILAR - Son Dakika
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AİLE MEZARLIĞINDAKİ TÜRK BAYRAĞI MOTİFLERİNİ PARÇALADILAR

18.09.2022 11:40

ADANA'da Soner Aslan'ın (47) aile mezarlığının üzerine yaptırdığı Türk bayrağı motifleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı.

ADANA'da Soner Aslan'ın (47) aile mezarlığının üzerine yaptırdığı Türk bayrağı motifleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı. Aslan, "Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Çok zoruma gitti. Mezara zarar verselerdi canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım" dedi.

Kentte belediye işçisi olarak çalışan Soner Aslan, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki annesi Zeliha Aslan, babası Eyyüp Aslan ve ablası Çiğdem Türemiş'in yan yana olan kabirlerine bir süre önce Türk bayrağı motifleri işletti. 10 Eylül'de mezarlığa ziyarete giden Aslan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Aile mezarlığının üzerine işlettiği Türk bayrağı motiflerini parçalanmış halde bulan Aslan, durumu mezarlıktaki güvenlik görevlilerine bildirip, sorumluların bulunmasını istedi. Olayın yaşandığı noktayı gören güvenlik kamerası olmadığını belirten görevliler, Aslan'a bayrak motiflerini kimin parçaladığını bilmedikleri cevabını verdi.

'MEZARA ZARAR VERSELERDİ, CANIM BU KADAR YANMAZDI'

DHA'ya konuşan Aslan, Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu, bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirtti. Evinin duvarlarına bile Türk bayrağı çizdiğini kaydeden Aslan, bu saldırının bayrağa ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum. En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım. Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.

Aslan, aile kabristanının üzerini Türk bayrağıyla örttü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİLE MEZARLIĞINDAKİ TÜRK BAYRAĞI MOTİFLERİNİ PARÇALADILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: AİLE MEZARLIĞINDAKİ TÜRK BAYRAĞI MOTİFLERİNİ PARÇALADILAR - Son Dakika
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