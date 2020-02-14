Aile okulunu bitirip mutluluk yoluna çıktılar - Son Dakika
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Aile okulunu bitirip mutluluk yoluna çıktılar

6 saat önce

Aile içerisindeki iletişim kopukluklarını gidermek, boşanmaların önüne geçilmesi, şuurlu bir aile yapısının oluşması amacıyla Bağcılar Belediyesinin desteğiyle verilen "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayan aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişiye başarı sertifikaları verildi.

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Aile içerisindeki iletişim kopukluklarını gidermek, boşanmaların önüne geçilmesi, şuurlu bir aile yapısının oluşması amacıyla Bağcılar Belediyesinin desteğiyle verilen "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayan aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişiye başarı sertifikaları verildi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından "Aile toplumun kalesidir" düşüncesiyle eşler arasında iletişimi güçlendirmek, kopuklukları gidermek, sorunları çözmek, şuurlu, huzurlu bir aile oluşturmak amacıyla iki ay önce "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitim projesi hayata geçirildi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak danışmanlığında 7 hafta süren kursa aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişi iştirak etti. Uzmanlar, evlilik hayatı, aşk ile sevgi, ailede rol dağılımı, birlikte yaşama kültürü, gayri resmi evliliklerin kişisel ve toplumsal olumsuzlukları, sağlıklı aile, stres yönetimi, boşanma, velayet, şiddetin sonuçları başta olmak üzere 47 ayrı başlıkta eğitim verdi. İnteraktif olarak gerçekleşen derslerde kursiyerlere eşlerin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarının hem diğer insanlara hem de kendi evlatlarına güzel bir örneklik teşkil edeceği belirtilerek, erkek ve kadınların sorumlulukları hatırlatıldı. Bireyler, öğrendiklerini hem kendi hayatlarında uyguladı hem de çevrelerindekilere anlattı.


Eğitimini tamamlayanlar için Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. İlk ders günü kafalarında soru işareti, yüzlerinde tedirginlik bulunan çiftlerin gözlerindeki mutluluk dikkat çekti. Eğitimci Serkan Ekmen'in sunumuyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Mutluluk ve gurur tablosunun yaşandığı programın sonunda kursiyerler birbirlerini alkışlayarak büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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