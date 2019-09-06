Son Dakika Haberleri: Aile olmayı seçti, müziği bıraktı
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Aile olmayı seçti, müziği bıraktı

27 dakika önce

Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesine vakit ayırmak istediği için müziği bıraktığını duyurdu.

Aile olmayı seçti, müziği bıraktı, System.String[]

Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesine vakit ayırmak istediği için müziği bıraktığını duyurdu.


Trinidad doğumlu ABD'li yıldız Nicki Minaj, emekli olmaya karar verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını üzen Minaj, mesajında "Emekli olmaya ve aileme zaman ayırmaya karar verdim" dedi. 36 yaşında müziği bırakma kararı alan Minaj, "Artık sizlerin mutlu olduğunu biliyorum. Hayranlarıma sesleniyorum, ben ölene kadar beni dinlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.


Yakın zamanda evlenmesi beklenen Minaj'ın şaka yapmış olabileceği de konuşuluyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Nicki Minaj, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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