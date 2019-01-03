Aile Ölümden Döndü; 3 Yaralı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıkıp ormanlık alana girdi.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıkıp ormanlık alana girdi. Bir ağaca çarparak duran otomobilde bulunan Orman çifti ile 2 yaşındaki oğulları yaralandı. Bursa
'dan Ankara
yönüne giden Muhsin Orman'ın (37) kullandığı 16 LFE 04 plakalı hafif ticari araç, Kınık
Mahallesi Mevkii'nde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Orman(34) ve oğlu Mirat Orman (2) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:26 Kaynak: DHA
İYİ Parti'den Aday Adayı Olan Hüsamettin Kul, Başından Bıçaklandı
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile Bir Araya Geldi
Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi