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Aile Platformu Başkanı Adem Çevik Açıklaması

1 saat önce

Aile Platformu Başkanı Adem Çevik, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Aile Platformu Başkanı Adem Çevik Açıklaması, System.String[]

Aile Platformu Başkanı Adem Çevik, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Çevik, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ziyaretinde yaptığı konuşmada, medyada sürekli kadın cinayetlerinin yer aldığını ifade etti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Çevik, "Biz şiddetin cinsiyeti olmaz diyoruz. 2018'de 35 bin uzaklaştırma kararı var. Bu canlı bombalar sokakta dolaşıyor. 2019'un nisanına kadar 92 bin 200 uzaklaştırma kararı var. Nereye gidiyoruz toplum olarak. Şiddetin cinsiyeti olmaz, şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi.

Çevik, daha sonra vefat eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Adem Çevik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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