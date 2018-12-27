Aile Sağlığı Çalışanlarına Üreme Sağılığı Eğitimi Verildi
1 saat önce
Zonguldak'ta aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.
Zonguldak
'ta aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından aile hekimleri ile ebe ve hemşirelere yönelik üreme sağlığı konulu 14 günlük eğitim programı düzenlendi.
Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Esra Canan Koca
, ile ebe Figen Aydoğan
, Sevgi Günay, Gülbahar Karapınar
ve Zekavet Saçkırkan tarafından verilen eğitimde, üreme sağlığı hizmetleri ve güvenli annelik konusunda bilgi aktarıldı.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:07 Kaynak: AA
Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu!
Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini açıkladı