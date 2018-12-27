Son Dakika Haberleri: Aile Sağlığı Çalışanlarına Üreme Sağılığı Eğitimi Verildi

Aile Sağlığı Çalışanlarına Üreme Sağılığı Eğitimi Verildi

1 saat önce

Zonguldak'ta aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.

Aile Sağlığı Çalışanlarına Üreme Sağılığı Eğitimi Verildi, System.String[]
Zonguldak'ta aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere yönelik üreme sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından aile hekimleri ile ebe ve hemşirelere yönelik üreme sağlığı konulu 14 günlük eğitim programı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Esra Canan Koca, ile ebe Figen Aydoğan, Sevgi Günay, Gülbahar Karapınar ve Zekavet Saçkırkan tarafından verilen eğitimde, üreme sağlığı hizmetleri ve güvenli annelik konusunda bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:07 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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