Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından

Eskişehir'de Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları Korona virüsüne karşı 'Evde Kal Türkiye' çağrısında bulundu.



Türkiye'nin Korona virüs ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına sosyal medya platformlarından da destek paylaşımları geliyor. Eskişehir'de Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi (ASM) doktorları ve sağlık çalışanları da bu çağrıya katıldı. Yüzlerinde maske, ellerindeki kağıtlarla "Biz sizin için buradayız siz de bizim için evde kalın" mesajı veren doktor ve sağlık çalışanları, vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında görülmesinin ardından tüm dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de 359 kişide tespit edilen Korona virüs ile mücadelenin en önemli kısmını bireysel tedbirler oluşturuyor. Sağlık Bakanlığınca kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu başta olmak üzere tüm uzmanlar da vatandaşlara acil durum söz konusu olmadıkça evde kalmaları çağrısında bulunuyor. Bu çağrı, başta sağlık çalışanları olmak üzere akademisyenlerin, sanatçıların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla vatandaşlardan da önemli destek görüyor. - ESKİŞEHİR