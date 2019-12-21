Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor - Son Dakika

Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor

6 saat önce

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.

Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor, System.String[]

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.


Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleritarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sağlık Merkezinin imar yolları, otopark ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezi'nin yanındaki alanda Ocak ayında temelleri atılan Aile Sağlığı Merkezi'nin, kısa bir süre sonra hizmete açılması planlanıyor. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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