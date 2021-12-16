Aile Sağlığı Merkezi'nden aldığı bankı omzunda taşırken yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde aile sağlık merkezinin bahçesinden aldığı bankı omzunda taşıyıp götüren şahıs polis ekiplerinin dikkati ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs Ata Mahallesi 4 Nolu Aile Sağlık Merkezi bahçesindeki oturma bankını omzuna yükleyerek olay yerinden ayrıldı. O esnada, devriye görevinde bulunan polis ekipleri omzunda bank taşıyan adamdan şüphelenerek şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şahsın bankı 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nden aldığı tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bank sağlık ocağı bahçesine geri götürüldü. Sağlık ocağı yetkilileri şahıstan şikayetçi oldu. - AYDIN