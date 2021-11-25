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Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada - Son Dakika

Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

25.11.2021 11:31

İstanbul'da bir sağlık merkezine giren satırlı saldırgan, içeridekilere korku dolu anlar yaşattı. Elindeki satırı rastgele etrafa savuran saldırgan şans eseri kimseye zarar veremeden merkezden ayrılırken, olay sonrası yakalanarak akıl hastanesine yatırıldı. Sağlık çalışanlarının saldırı anında kendilerini odaya kilitleyerek saklandıkları anlar ise kameraya yansıdı.

Korkunç olay, İstanbul'da bulunan bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi.

Yer İstanbul! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

SATIRLI SALDIRGANDAN ODAYA KAÇARAK SAKLANDILAR

Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı.

Yer İstanbul! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası, şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.

Yer İstanbul! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan satırlı şahsın sağlık ocağında paniğe neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elindeki satırla duvara ve duvardaki panolara vuruyor, ardından satırı yere fırlatıyor. Olaya tanık olan doktor ve çalışanlar kendilerini korumak için odaya saklanıyor.

Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada - Son Dakika


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