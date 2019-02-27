Aile Sağlığı Merkezinin Demir Korkuluklarını Çalan Hırsızlar Yakalandı
1 saat önce
Mersin'de aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarını keserek çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Mersin
'de aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarını keserek çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hal Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarını keserek çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin F.K. ve M.A. isimli şüpheliler olduğunu belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada çalıntı 2 televizyon ile 1 bilgisayara monitörü ele geçirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:20 Kaynak: İHA
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