Son Dakika Haberleri: Aile Sağlığı Merkezinin Demir Korkuluklarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

Aile Sağlığı Merkezinin Demir Korkuluklarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

1 saat önce

Mersin'de aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarını keserek çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Aile Sağlığı Merkezinin Demir Korkuluklarını Çalan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Mersin'de aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarını keserek çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hal Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarını keserek çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin F.K. ve M.A. isimli şüpheliler olduğunu belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada çalıntı 2 televizyon ile 1 bilgisayara monitörü ele geçirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Polis, Mersin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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