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Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı - Son Dakika

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

16.02.2022 13:49
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

GAZİANTEP'te, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkez'ndeki tıbbi ve elektronik malzemelerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

GAZİANTEP'te, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkez'ndeki tıbbi ve elektronik malzemelerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce yeni bir binaya taşınan aile sağlığı merkezinde görevli doktorlar, sabah saatlerinde malzemelerini almak için eski binaya  geldiklerinde cam ve kapının kırık olduğunu fark etti. Doktorlar, içeri girdiklerinde tıbbi ve elektronik malzemelerin çalındığını görerek, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, parmak izi ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlığı yapan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı - Son Dakika


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